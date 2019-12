Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wanda Nara annonce la couleur pour Mauro Icardi !

Publié le 18 décembre 2019 à 7h45 par A.C.

Wanda Nara a fait une sortie forte au sujet de l'avenir de Mauro Icardi, actuellement prêté au Paris Saint-Germain par l'Inter.

Le Paris Saint-Germain a-t-il trouvé son attaquant pour les prochaines saisons ? Arrivé en provenance de l'Inter cet été, Mauro Icardi peut définitivement être acquis par le PSG grâce à une option de 70M€ présente dans con contrat. Pourtant, son agent et compagne a récemment jeté un froid sur son avenir. « Le dernier jour du marché estival, cette option du PSG est arrivée et nous avons immédiatement dit oui car nous savions que ce serait un grand succès pour Mauro » a déclaré Wanda Nara. « Toutefois, je ne sais pas où cela nous mènera ».

« Le présent de Mauro Icardi est à Paris »