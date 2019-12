Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités du clan Icardi sur les approches de Leonardo !

Publié le 17 décembre 2019 à 23h15 par A.C.

Wanda Nara, agent et compagne de Mauro Icardi, est revenue sur le choix de l'attaquant de l'Inter de rejoindre le Paris Saint-Germain.

En toute fin de mercato estival, Leonardo a réalisé un très joli coup. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a en effet réussi à décrocher le prêt de Mauro Icardi en provenance de l'Inter. Un pari réussi, puisque l'Argentin est actuellement l'un des meilleurs buteurs du PSG avec 13 buts en 16 rencontres toutes compétitions confondues.

« Mauro ne pouvait pas dire non au PSG »