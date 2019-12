Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fait un pas de plus vers le clan Icardi !

Publié le 18 décembre 2019 à 3h00 par G.d.S.S.

Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, Mauro Icardi pourrait être transféré définitivement au PSG l’été prochain. Et Leonardo aurait avancé ses pions dans ce dossier…

« Le dernier jour du marché estival, cette option du PSG est arrivée et nous avons immédiatement dit oui car nous savions que ce serait un grand succès pour Mauro. Toutefois, je ne sais pas où cela nous mènera », confiait dernièrement Wanda Nara, la femme et agent de Mauro Icardi, qui ne garantit donc que le buteur argentin serait définitivement transféré au PSG à l’issue de son prêt. Mais Leonardo serait déterminé à lever l’option d’achat de 70M€ dont il dispose avec Icardi, et le directeur sportif du PSG s’activerait en coulisses.

Leonardo a discuté avec Wanda Nara

Comme l’a révélé Paris-United mardi, Leonardo aurait récemment rencontré Wanda Nara pour faire le point sur l’avenir de Mauro Icardi et sur un possible transfert au PSG en fin de saison. Le dirigeant parisien maintient donc le contact avec le clan Icardi, et reste désormais à savoir si ce dossier évoluera dans le bon sens.