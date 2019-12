Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain homme fort du PSG déjà identifié ?

Publié le 19 décembre 2019 à 6h00 par T.M.

Si Leonardo est actuellement aux commandes au PSG, dans les prochains mois, le Brésilien pourrait bien perdre de son influence. Explications.

Cet été, Nasser Al-Khelaïfi a voulu remettre de l’ordre au PSG. Pour cela, il a acté le retour de Leonardo au poste de directeur sportif. C’est donc désormais le Brésilien qui est aux commandes et cela s’est bien vu durant le mercato estival. Toutefois, cela pourrait bien évoluer dans les prochains mois, et Leonardo pourrait ne plus être l’homme fort du PSG. Un rôle qui pourrait revenir à un certain Xavi.

Xavi, l’homme du Qatar !

Et si l’avenir du PSG était entre les mains de Xavi ? Selon les dernières informations du 10 Sport, l’Espagnol pourrait prendre place sur le banc du PSG et pourquoi pas former un duo avec Pep Guardiola. Une information qui fait écho à ce que disait dernièrement Geoffroy Garétier, qui assurait que Xavi avait énormément de poids auprès des hommes forts du PSG au Qatar : « Il y a un homme qui est très influent aujourd’hui autour du PSG, mais pas à Paris, à Doha. Cet homme c’est Xavi. Il est entraîneur du club d’Al Saad. Il commence à avoir de plus en plus l’oreille de l’Emir ».