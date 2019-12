Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier départ en excellente voie pour cet hiver ?

Publié le 18 décembre 2019 à 22h45 par A.M.

A quelques jours de l'ouverture du marché hivernal, un premier départ semble clairement prendre forme du côté du PSG, à savoir celui de Layvin Kurzawa dont le contrat arrive à échéance en juin prochain.

« Ce groupe-là, il est vraiment, pour moi, complet. Il est complet. Et après, il y a une autre chose. C'est très positif qu'en cinq mois, il soit possible de faire jouer en Ligue 1 deux petits jeunes. Aouchiche et Kouassi, et cela fait plaisir . » Leonardo l'a annoncé, il ne faut pas s'attendre à ce que le PSG dynamite le mercato d'hiver. L'effectif est jugé complet par Thomas Tuchel, mais également par le directeur sportif parisienne. Mais cela n'empêchera pas le club de la capitale de vendre durant le mois de janvier.

Kurzawa plus que jamais sur le départ ?