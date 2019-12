Foot - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a les idées claires pour le mercato !

Publié le 17 décembre 2019 à 3h30 par A.M.

Invité à commenter sa stratégie pour le mercato d'hiver, Leonardo a reconnu qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que le PSG soit très actif, bien qu'il n'écarte pas la possibilité d'une arrivée.

« Ce groupe-là, il est vraiment, pour moi, complet. Il est complet. Et après, il y a une autre chose. C'est très positif qu'en cinq mois, il soit possible de faire jouer en Ligue 1 deux petits jeunes. Aouchiche et Kouassi, et cela fait beaucoup de plaisir. Honnêtement, je pense que ce sont deux joueurs qui vont compléter le groupe même au niveau de leurs qualités qu'ils ont ». Après la victoire contre l'ASSE (4-0), Leonardo a assuré qu'il était très satisfait de l'effectif actuel et qu'il ne ferait pas de folie durant le mercato d'hiver. Malgré tout, l'arrivée d'un joueur n'est pas non plus totalement à écarter.

Pas de folie cet hiver au PSG