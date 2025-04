Canal+ : Le changement validé par Hervé Mathoux

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A l’occasion de la demi-finale aller de Ligue des champions entre Arsenal et le Paris Saint-Germain, le plateau du Canal Champions Club avait l’allure d’un stade ce mardi soir, la chaîne cryptée décidant de réunir une majorité de supporters parisiens et une poignée de fans des Gunners. Michel Montana, voix historique du Parc des Princes, était même présent pour faire la présentation de l’équipe parisienne.

Hervé Mathoux a « tout de suite adhéré à l’idée »

Interrogé par Le Parisien, Hervé Mathoux, à la tête de l’émission foot de Canal+, est revenu sur ce changement. « J’ai tout de suite adhéré à l’idée. C’est quand même une demi-finale de Ligue des champions, ce n’est pas un match lambda. On avait aussi envie de s’amuser, de jouer la métaphore du stade », a confié le présentateur du Canal Champions Club.

« C’est excellent »

Jean, supporter du PSG présent sur le plateau pour l’occasion, n’a pas regretté sa soirée. « On devait ramener notre maillot donc je savais que ça allait être une ambiance particulière, ça m’a donné envie, a-t-il confié pour Le Parisien. C’est excellent. On espère la victoire la semaine prochaine et puis la finale. »