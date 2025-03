«Ça m'a arraché le coeur», Frank Leboeuf en larmes après la séparation !

Amadou Diawara

Candidat de Danse avec les Stars cette saison, Frank Leboeuf s'est fait éliminer lors du dernier prime. Devenu très proche de Candice Pascal au fil des semaines, le champion du monde 98 a très mal vécu la fin de son aventure dans l'émission. En larmes après son élimination, Frank Leboeuf a avoué que le fait de voir sa partenaire pleurer lui avait « brisé le cœur ».

«J'ai eu l'impression de la punir et ça m'a fait mal pour elle»

« Comment avez-vous vécu votre élimination de Danse avec les stars, ce vendredi 21 mars ? De toute façon, je ne m'imaginais pas gagner la compétition ! [Il rit.] Il y a des gens qui dansent beaucoup mieux que moi, j'ai accepté la décision du public et des juges sans problème. C'est comme ça, on ne peut pas avoir tous les votes pour soi. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Après ma blessure, je suis ravi d'avoir pu danser avec Candice Pascal une dernière fois, d'avoir pu montrer notre amitié, cette belle relation entre deux potes qui ont envie de danser ensemble. La seule chose qui m'a arraché le cœur, c'est d'avoir vu Candice pleurer à l'annonce du verdict... En sortant, j'ai eu l'impression de la punir et ça m'a fait mal pour elle », a avoué Frank Leboeuf lors d'un entretien accordé à Télé-Loisirs.

«Il y a beaucoup d'émotions dans Danse avec les Stars»

Dans la foulée, Frank Leboeuf en a rajouté une couche. « Est-ce pour cela que vous avez pleuré lors de votre élimination ? Il y a beaucoup d'émotions dans Danse avec les Stars. C'est marrant parce que, quand on a gagné la Coupe du Monde en 1998, j'ai vu Christophe Dugarry pleurer, Fabien Barthez aussi... Ce que je ne comprenais pas. Pourquoi pleurer ? On a gagné, on devrait être ravis ! Et c'est justement quelque chose dont j'ai fait l'expérience dans l'émission. Être heureux de réussir à accomplir quelque chose et me mettre à pleurer parce que je suis heureux, ça ne m'était jamais arrivé auparavant », a conclu l'ancien candidat de Danse avec les Stars.