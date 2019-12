Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette sortie lourde de sens sur l'intérêt du LOSC pour Lihadji !

Publié le 19 décembre 2019 à 5h00 par A.M.

Alors qu'il na toujours pas signé son premier contrat professionnel avec l'OM, Isaac Lihadji semble se diriger vers le LOSC qui peut lui offrir un salaire plus important comme l'explique Bruno Satin.

Andoni Zubizarreta pourrait subir une nouvelle déconvenue en matière de transferts. En effet, alors que des discussions ont lieu depuis plusieurs mois avec l'entourage d'Isaac Lihadji afin de trouver un accord pour la signature d'un premier contrat professionnel, le LOSC se serait immiscé dans ce dossier et pourrait bien rafler la mise. Ce serait un très jolis coup pour les Lillois, l'ailier marseillais étant très prometteur. Il faut dire que comme le souligne Bruno Satin, les Nordistes disposent de moyens financiers supérieurs et ont prouvé leur capacité à faire grandir les jeunes joueurs.

«Le LOSC est capable de faire des efforts que l'OM a peut-être plus de mal à faire»