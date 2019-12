Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros coup dur en prévision pour Zubizarreta ?

Publié le 19 décembre 2019 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM peine à prolonger le contrat d’Isaac Lihadji qui pourrait partir libre en juin prochain, de nombreuses écuries se seraient positionnées pour le jeune milieu offensif marseillais.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant Isaac Lihadji (17 ans) est considéré comme l’un des plus grands espoirs actuels de l’OM. Son contrat aspirant prendra fin en juin prochain, et Andoni Zubizarreta ferait tout son possible pour trouver un accord avec Lihadji afin de lui faire signer son premier bail professionnel. Toutefois, le directeur sportif de l’OM pourrait avoir du mal face à la rude concurrence…

Une concurrence XXL sur Lihadji

Comme l’a révélé Foot Mercato, le LOSC voudrait profiter de cette situation pour recruter gratuitement la jeune pépite de l’OM l’été prochain. Mais le club de Christophe Galtier ne serait pas seul sur Isaac Lihadji, puisque le RB Leipzig, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, la Juventus Turin, le FC Barcelone, Arsenal, Tottenham ou encore le FC Valence seraient également positionnés.