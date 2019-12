Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Genesio juge le choix d'Aulas avec Garcia

Publié le 19 décembre 2019 à 1h30 par A.C.

Bruno Genesio, ancien coach de l'Olympique Lyonnais, s'est exprimé au sujet de l'arrivée de Rudi Garcia.

C'est un choix qui a surpris et qui fait toujours beaucoup discuter. Alors que les noms de Laurent Blanc ou encore José Mourinho ont été annoncés pour succéder à Sylvinho, le président Jean-Michel Aulas a décidé de confier les rênes de l'Olympique Lyonnais à Rudi Garcia. Le passé de ce dernier à l'Olympique de Marseille, mais surtout ses récents résultats n'ont pas emballé et ses débuts difficiles n'ont rien changé.

« Je pense que Garcia a les capacités pour réussir à Lyon »