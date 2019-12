Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Genesio démonte la rumeur José Mourinho !

Publié le 18 décembre 2019 à 23h30 par A.C.

Bruno Genesio, ancien coach de l'Olympique Lyonnais, est revenu sur les informations autour d'une arrivée de José Mourinho à Lyon.

A la fin de la saison dernière, Jean-Michel Aulas a décidé de se séparer de Bruno Genesio pour confier les rênes de l'Olympique Lyonnais à Sylvinho. Pari rate, puisque le Brésilien n'a tenu que quelques moi avant d'être écarté. Pas de panique, le président de l'OL a promis un grand nom à ses supporters et après Laurent Blanc, plusieurs médias ont annoncé des contacts avec José Mourinho, à l'époque libre de tout contrat.

« Comment peut-on penser que Mourinho peut venir à Lyon ? »