Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme coup de frein pour Todibo ?

Publié le 18 décembre 2019 à 23h00 par A.C.

L'avenir de Jean-Clair Todibo, qui semblait destiné à quitter le FC Barcelone, a a pris une tournure surprenante.

Arrivé il y a un peu plus d'un an, Jean-Clair Todibo n'a pas réussi à s'imposer au FC Barcelone. La presse catalane assure qu'il devrait quitter le club au cours du mercato estival et en Italie, on annonce son arrivée au Milan AC. Priorité du directeur technique Paolo Maldini, le défenseur aurait même donné son accord aux Rossoneri , mais un obstacle de taille s'est présenté.

Le Milan AC doit d'abord vendre pour Todibo