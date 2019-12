Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ibrahimovic pourrait chambouler les plans de Zidane !

Publié le 18 décembre 2019 à 16h00 par B.C.

Alors que le Milan AC viserait en priorité Zlatan Ibrahimovic pour renforcer son attaque, l'indécision du Suédois pourrait amener les Rossoneri à se tourner vers un joueur du Real Madrid.

Libre de tout contrat le 1er janvier prochain, Zlatan Ibrahimovic fait attendre ses prétendants sur le marché des transferts. L'ancien buteur du PSG serait la grande priorité du Milan AC, qui semblait jusqu'ici être le favori, mais la possible arrivée de Carlo Ancelotti du côté d'Everton pourrait totalement relancer l'avenir d'Ibrahimovic puisque le tacticien italien voudrait récupérer le joueur à Londres. Les prochaines semaines s'annoncent donc décisives, mais en attendant, ce long feuilleton pourrait impacter... le Real Madrid et Zinedine Zidane !

Le Milan AC pourrait aller piocher au Real Madrid pour oublier Zlatan