Mercato - Real Madrid : Verdict imminent pour l’avenir d’une pépite de Raiola ?

Publié le 18 décembre 2019 à 16h30 par G.d.S.S.

Alors qu’Erling Haaland affolerait les cadors européens comme le Real Madrid, le jeune buteur norvégien du RB Salzbourg et son entourage devraient rapidement annoncer leur prochaine destination.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant Erling Haaland (19 ans) devrait animer le prochain mercato hivernal. Le jeune buteur norvégien de 19 ans, qui affole les compteurs avec le RB Salzbourg, figurerait sur les tablettes de nombreux cadors : le Real Madrid, Manchester United, la Juventus, le Borussia Dortmund ou encore Leipzig seraient sur le coup. D’ailleurs, le jeune crack norvégien devrait prochainement trancher pour son futur.

Haaland va se décider