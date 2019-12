Foot - OL

OL - Malaise : L’annonce forte de Garcia sur le cauchemar vécu par l'OL !

Publié le 16 décembre 2019 à 21h00 par A.D.

Touchés gravement au genou, Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde manqueront au moins six mois de compétition. Rudi Garcia, le coach de l’OL, s’est livré sur l’absence de ses deux joueurs clés.

Rudi Garcia devra faire sans Memphis Depay face à la Juventus. A l’instar de Jeff Reine-Adélaïde, l’international néerlandais s’est blessé gravement au genou. Résultat, les deux hommes seront indisponibles pendant au moins six mois. Face à la Juventus en huitièmes de finale de la Ligue des Champions (le 26 février et le 17 mars), Rudi Garcia devra donc composer sans Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde. Interrogé sur l’absence de ses deux protégés face aux Bianconeri , le coach de l’OL a fait part de ses regrets.

«Il faudra faire sans eux, nous n’avons pas le choix»