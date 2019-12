Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Matuidi en rajoute une couche sur son départ !

Publié le 18 décembre 2019 à 19h45 par B.C.

Invité de l'émission Comme Jamais sur RMC Sport, Blaise Matuidi est revenu sur son départ du PSG pour rejoindre la Juventus.

Cadre du projet QSI au PSG depuis l'été 2011, Blaise Matuidi a décidé de quitter le club de la capitale en 2017 pour rejoindre la Juventus. Un transfert dans lequel le PSG a eu un rôle important comme il l'a expliqué sur RMC : « Je ne dirais pas qu’on m’a fait comprendre qu’il fallait que je parte parce qu’on m’a dit que je pouvais rester si je voulais. J’avais le choix. J’avais le choix, si je voulais rester, je serais resté. J’ai pas senti l’envie du club ou du moins de certaines personnes de forcément me garder. Si on veut vraiment te garder, on te garde ». Matuidi a donc choisi Turin et la Juventus pour son avenir, un choix logique à ses yeux, estimant que cela représente une vraie progression dans sa carrière.

« Quitter le PSG pour la Juventus ? C'est une progression »