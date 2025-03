Al-Khelaïfi - PSG : «Il faut que je sorte du silence», une bombe bientôt lâchée ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A 23h, ce jeudi, France Télévisions diffusera son nouveau Complément d’enquête anglé sur le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaïfi. Un sujet très compliqué à faire naître en raison de la difficulté de trouver des témoignages. Thierry Morano-Fourès, ancien ami et partenaire d’affaire du dirigeant qatari, a décidé de se faire entendre après avoir vu un extrait du clash entre les présidents de Ligue 1 en février dernier sur les droits télévisés du championnat.

Ce jeudi soir, un mois après la divulgation d’un extrait concernant une réunion bouillante l’été dernier entre les présidents de Ligue 1 sur les droits télévisés, France Télévisions va diffuser son Complément d’enquête basé sur le Paris Saint-Germain ainsi que son président Nasser Al-Khelaïfi : Pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG. Un documentaire d’investigation « compliqué » à mettre en place en raison de la difficulté de trouver des intervenants.

«Peu de personnes témoignent et montrent leur visage.

C’est en effet ce qu’a assuré Fabian Touati. Présent sur les ondes de RMC mercredi soir dans le cadre de l’After Foot, le journaliste d’investigation qui a pleinement participé à ce numéro de Complément d’enquête a pris son téléphone afin d’approcher des centaines d’individus. « C’est compliqué de fabriquer un Complément d’Enquête sur Nasser Al-Khelaïfi ? Oui c’est extrêmement compliqué. J’ai contacté plus de 200 personnes, des gens du milieu du foot, du monde des affaires, des anciens flics, des anciens avocats. Il y avait de tout. J’ai mis des mois et des mois avant de mettre en boite ma première interview. D’ailleurs, dans le documentaire, peu de personnes témoignent et montrent leur visage. Ça a été un combat ».

«Je ne peux pas laisser faire ça»

Thierry Morano-Fourès, ancien ami de Nasser Al-Khelaïfi, avait lancé une société en travaillant de concert avec l’actuel président du PSG pour négocier des contrats dans le Moyen-Orient avant d’être un jour évincé par le Qatar. Invité à s’exprimer par France Télévisions pour le Complément d’enquête, Morano-Fourès s’est efforcé de prendre la parole. « D’ailleurs, Thierry Morano qui apporte un témoignage décisif, le premier associé de Nasser, lui s’est décidé juste après avoir vu l’extrait où les présents s’engueulent parce qu’il a dit : « Je ne peux pas laisser faire ça, il faut que je sorte du silence ». Thierry ça faisait 10 mois que j’essayais de le convaincre de parler. Ça a quasiment été comme ça avec tout le monde ».