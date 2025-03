Après RMC, Jérôme Rothen rejoint une nouvelle équipe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors qu'il semblait avoir une aversion pour la Kings League, la compétition mise sur pied par Gérard Piqué, Jérôme Rothen a surpris le monde du football en rejoignant l'équipe dirigée par Squeezie, Djilsi et Maxime Biaggi. Présent sur le plateau de RMC ce lundi, l'ancien joueur du PSG a justifié sa décision.

Très critique envers la Kings League, Jérôme Rothen sera pourtant impliqué dans cette compétition. Présent sur RMC depuis plusieurs années, l’ancien joueur du PSG a intégré l’équipe dirigée par Squeezie, Djilsi et Maxime Biaggi. Lors d’un podcast, Rothen a expliqué comment il avait rejoint la formation du deuxième Youtubeur de France.

Rothen justifie son arrivée

« Cette histoire, c’est que je suis allé à Clairefontaine pour regarder un peu la détection qui se mettait en place un samedi après-midi. C’était il y a quinze jours ou trois semaines ça, et en effet il y avait Squeezie, Djilsi et Max Biaggi qui étaient là, avec le mec qui les chapeaute un peu. On a parlé, on a parlé comme ça et puis ils se sont dit: 'Tiens mais tu ne veux pas intégrer la bande ?' Moi j’ai demandé dans quel rôle parce que, franchement, je ne suis pas entraîneur et si j’avais voulu l’être j’aurais tenté le coup avant. Donc c’est plus dans un rôle de directeur sportif » a confié Rothen.

« Ils avaient besoin d’un expert »

Au sein de cette formation, l’ancien milieu de terrain va apporter son expertise et chapeauter ce groupe. « Ils avaient besoin d’un expert. Donc il fallait tout gérer, tout gérer de A à Z sportivement… Mettre un staff en place, des gens compétents. Et on s’est déjà un peu fait allumer alors que ce n’est pas vrai (sur le staff élargi), il n’y a pas de psychologue mais c’est un coach adjoint qui s’est perfectionné dans le coaching mental. Mais c’est un coach adjoint qui, en plus, a eu une carrière à la Fédé » a-t-il déclaré avec humour.