Isabelle Ithurburu : «Craquante», l’incroyable déclaration en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouvelle promotion pour Isabelle Ithurburu. L'une des voix du rugby sur TF1 va remplacer Jacques Legros en tant que joker du journal de 13h sur TF1. Présent sur la chaîne depuis 1997, le journaliste de 73 ans ne cache pas son émotion, mais est ravi de laisser la place à la jeune femme, qui a tout pour suppléer Marie-Sophie Lacarrau.

Présent sur TF1 depuis 1997, Jacques Legros a pris la décision de laisser sa place. Joker du journal du 13 Heures, il sera remplacé, dans les prochaines semaines, par Isabelle Ithurburu. Ancienne membre du service des sports de Canal + et présentatrice de 50 Minutes Inside sur la première chaîne, la jeune femme prend encore du gallon.

La nomination d'Ithurburu est validée

Invité de LCI, Legros estime avoir pris la décision. Il a profité de son passage pour souhaiter bonne chance à Isabelle Ithurburu qui, selon lui, fera du bon travail à côté de Marie-Sophie Lacarrau.

« Elle est tout »

« Je n’ai aucun conseil à lui donner, elle a toutes les qualités. Quand on vient du sport on sait à peu près tout faire. On a une aisance que personne d’autre n’a. Elle a un sourire qui ferait tomber les morts, elle est craquante, elle est sympa, elle est douée, elle est tout » a déclaré le journaliste de 73 ans sur le plateau de LCI.