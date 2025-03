OM : De Zerbi se fait allumer en direct !

La rédaction

Après la défaite face à Reims (3-1), Roberto De Zerbi est la cible de vives critiques pour ses choix tactiques. Avec quatre défaites en cinq matchs et une troisième place désormais occupée derrière l'AS Monaco, l'OM est sous pression. Jean-Michel Larqué n'a pas mâché ses mots sur RMC, dénonçant une équipe «sans âme» et pointant la responsabilité du coach à «200 %».

La défaite de l'OM face à Reims a fait couler beaucoup d'encre, et Roberto De Zerbi a d'ailleurs été vivement critiqué pour ses choix tactiques. Une défaite 3-1, qui signe le 4e revers en 5 matchs pour l'OM (le 3e consécutif), et qui voit l'OM se faire dépasser par l'AS Monaco et descendre à la 3e place du podium. L'OM n'est pas non plus assuré de garder cette place puisque Nice, Lille, Strasbourg et Lyon sont en embuscade et pourraient bien poser des soucis aux Olympiens en cas de mauvais résultats.

«Il n’y a rien !»

Jean-Michel Larqué s'est d'ailleurs confié sur le visage que montre l'OM depuis quelques semaines sur les ondes de RMC :

«On peut excuser De Zerbi, mais dire qu’il n’est pas responsable, c’est autre chose. Aujourd’hui, si tu n’as pas gagné un match depuis un mois, tu joues contre l’OM et tu te relances. J’ai vu une équipe sans âme, sans enthousiasme. Il n’y a rien !»

«Il est à 200 % responsable»

«En première période, ils ont dû passer 30 minutes dans les 30 derniers mètres de Reims et ils n’ont eu qu’une seule occasion. Tu as des joueurs au milieu de terrain suffisamment costauds pour te passer de Rabiot ? Déjà tu as une équipe qui n’a aucun enthousiasme et en plus tu fais jouer un infirme et un joueur qui ne joue pas à son poste. Je veux bien qu’il soit excusable mais il est à 200 % responsable.» continue Larqué sur l'OM, toujours chez RMC.