Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse opportunité à saisir pour Leonardo avec Eriksen ?

Publié le 19 décembre 2019 à 9h45 par B.C.

Sous contrat jusqu'en juin 2020 à Tottenham, Christian Eriksen ne devrait pas être retenu par José Mourinho cet hiver en cas d'offre satisfaisante. Une aubaine pour le PSG, intéressé par l'international danois.

L'avenir de Christian Eriksen semble se dessiner ailleurs qu'à Tottenham. En effet, l'international danois, sous contrat jusqu'en juin 2020, n'a toujours pas prolongé chez les Spurs et sera donc libre de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier. Le PSG, le Real Madrid ou encore Manchester United seraient sur ses traces et souhaiteraient l’accueillir gratuitement lors du prochain mercato estival, mais ce dossier pourrait finalement se régler plus tôt que prévu.

Un départ d'Eriksen envisagé en interne ?