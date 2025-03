OM : «Stupide», De Zerbi balance après l’humiliation !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’une réaction était attendue, l’OM a sombré sur la pelouse du Stade de Reims samedi après-midi (3-1). Les Olympiens n’ont désormais plus que trois points d’avance sur le cinquième au classement et voient leur qualification en Ligue des champions menacée. Une situation inquiétante, comme l’a confié Roberto De Zerbi après la rencontre.

Au retour de la trêve internationale, l’OM devait reprendre sa marche en avant après s’être incliné contre le RC Lens (0-1) et le PSG (3-1). Au contraire, c’est une nouvelle défaite que les Marseillais ont concédée face à Reims samedi après-midi (3-1), leur quatrième lors de leurs cinq derniers matchs.

« On prend un but un peu stupide »

« Ce n’est pas un bon moment. Quatre défaites lors des cinq derniers matchs, ça ne marche pas bien. On n’a pas beaucoup de chance. Les occasions de Greenwood et Gouiri, on aurait pu marquer et par la suite, on prend un but un peu stupide alors que la défense était placée », a déclaré Roberto De Zerbi au micro de beIN SPORTS. « C’est difficile, ça arrive dans la vie, dans le football. Nous devons réagir en hommes, avec du sérieux, avec un engagement encore plus fort, parce que nous voulons tous être en Ligue des champions. »

« Je suis inquiet parce que ça fait quatre défaites lors des cinq derniers matchs »

« Je pense que nous voulons tous aller en Ligue des champions avec le maillot de l’OM. Il faut comprendre pour quelles raisons nous n’arrivons pas en ce moment à faire ce qui est normal », a ajouté Roberto De Zerbi, qui a avoué que la situation de l'OM, qui compte seulement trois points d'avance sur la cinquième place, commençait à devenir inquiétante. « Je suis inquiet parce que ça fait quatre défaites lors des cinq derniers matchs. Mais j’ai toujours lutté dans ma vie, je n’ai jamais fait cadeau de rien à personne. Je vais continuer comme ça. »