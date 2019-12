Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu aurait lancé les grandes manœuvres pour remplacer Valverde !

Publié le 19 décembre 2019 à 14h30 par T.M.

Sur le banc du FC Barcelone, Ernesto Valverde est plus en difficulté que jamais. Et visiblement, le Clasico aurait convaincu la direction blaugrana de passer à l’action.

Cela fait désormais 3 saisons qu’Ernesto Valverde est sur le banc du FC Barcelone. Mais celle-ci devrait bien être la dernière. En effet, El Txingurri ne fait désormais plus l’unanimité en Catalogne et face aux piètres prestations livrées par le Barça, il est désigné comme le principal responsable. Cela fait de longues semaines que le départ de Valverde est réclamé et visiblement, Josep Maria Bartomeu viendrait de recevoir le message.

La machine est lancée !