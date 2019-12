Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone/Real Madrid : Un Clasico de tous les dangers pour Zidane et Valverde ?

Publié le 17 décembre 2019 à 6h00 par T.M.

Ce mercredi, le FC Barcelone accueille le Real Madrid. Une rencontre qui pourrait être cruciale pour Ernesto Valverde et Zinedine Zidane. Explications.

Actuellement, le FC Barcelone et le Real Madrid sont à égalité en tête de la Liga. Le Clasico de ce mercredi sera donc très important pour le classement. Chaque équipe aura donc a coeur de prendre le dessus sur son rival. Le spectacle devrait donc être au rendez-vous sur la pelouse du Camp Nou. Toutefois, les enjeux pourraient également se trouver sur les bancs de touche où Ernesto Valverde et Zinedine Zidane joueraient également gros.

Une défaite qui fragilise ?

Si Ernesto Valverde et Zinedine Zidane sont actuellement sur les banc du FC Barcelone et du Real Madrid, leur place semble être en grand danger. Ces dernières semaines, il a été question à plusieurs reprises de leur succession. Pour l’Espagnol et le Français, il apparait donc primordial de s’imposer dans ce Clasico pour garder du crédit et passer des fêtes en étant un peu plus serein. Sans quoi, le danger devrait se préciser pour Valverde et Zidane.