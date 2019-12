Foot - PSG

PSG : Mbappé aux JO ? Leonardo se fait clairement interpeller !

Publié le 19 décembre 2019 à 0h45 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé répète depuis un certain temps qu'il souhaite participer aux Jeux Olympiques à la suite de L'Euro, Denis Masseglia, le président du CNOSF a fait une déclaration à destination du PSG.

L'appétit féroce de Kylian Mbappé pour les titres est connu. C'est sans doute pour cette raison d'ailleurs que Mbappé répète depuis plusieurs mois qu'il souhaiterait jouer les Jeux Olympiques avec la France. Mais cette compétition aura lieu juste après l'Euro l'été prochain. Si le joueur du PSG avait la permission de participer aux deux compétitions, il finirait au plus tard sa saison le 8 août. Une date qui coïncide avec la reprise de Ligue 1. Cela voudrait donc dire que pour Paris, Mbappé devrait être laissé au repos au début de la saison. Une décision à méditer pour Denis Masseglia, le président du Comité olympique français.

« l'intérêt du PSG est que son joueur soit le plus heureux possible »