PSG : Leonardo pourrait emmpêcher Mbappé de réaliser l'un de ses rêves !

Publié le 17 décembre 2019 à 5h00 par A.M.

Assoiffé de titres, Kylian Mbappé a vu en la qualifications des Bleuets pour les Jeux Olympiques une opportunité inespérée d'accrocher un nouveau trophée. Mais Leonardo douche ses espoirs.

« Un appel de Tuchel et Leonardo ? Moi, je vais aller les voir. Pour avoir déjà confirmation que Mbappé est toujours intéressé, ou s'il s'agissait d'une parole en l'air. Je vais discuter avec Leonardo . » Il y a quelques jours, Noël le Graët, président de la FFF, annonçait qu'il s’entretiendrait prochainement avec Leonardo au sujet de la possibilité de voir Kylian Mbappé disputer les Jeux Olympiques à Tokyo l'été prochain. Une situation problématique compte tenu du fait que les JO suivent l'Euro auquel l'attaquant du PSG prendra évidemment part avec l'équipe de France. Par conséquent, Leonardo n'est pas très enthousiaste à l'idée de voir Mbappé à Tokyo l'été prochain.

«Mbappé aux JO ? C'est difficile»