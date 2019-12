Foot - PSG

PSG : Mbappe, Neymar... Tuchel totalement sous le charme de son duo de stars !

Publié le 18 décembre 2019 à 4h45 par A.M.

Interrogé sur l'entente entre Kylian Mbappé et Neymar, Thomas Tuchel ne cache pas sa joie de pouvoir compter sur un tel duo.

« Notre relation est faite d'amitié, de camaraderie. On a une grande complicité sur le terrain, une intimité qui se retrouve dans notre jeu comme dans la vie. On adore être ensemble, jouer ensemble, et c'est une relation qui, je crois, peut aider le Paris Saint-Germain. (...) Je crois que nous sommes deux enfants qui aimons juste bien jouer et profiter du foot ». Interrogé sur sa complicité avec Kylian Mbappé, Neymar a affiché sa joie d'évoluer aux côtés de l'attaquant français avec lequel il forme un duo impressionnant. De son côté, Thomas Tuchel est lui aussi enchanté de pouvoir entraîner deux joueurs de ce niveau-là et qui en plus s'entendent à merveille.

«C’est un plaisir d’être le coach de joueurs comme ça»