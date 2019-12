Foot - PSG

PSG : L'aveu de Tuchel sur la relation entre Mbappé et Neymar !

Publié le 18 décembre 2019 à 0h15 par A.M.

Invité à commenter la relation entre Kylian Mbappé et Neymar, Thomas Tuchel s'est réjoui de pouvoir s'appuyer sur un tel duo.

Après de longs mois sans pouvoir aligner son duo de stars, Thomas Tuchel peut enfin compter sur Kylian Mbappé et Neymar en grande forme. Et les résultats n'ont pas manqué de suivre. En effet, les deux attaquants du PSG viennent d'enchaîner des prestations de très haut niveau et confirment qu'ils peuvent permettre au club de la capitale de franchir un nouveau palier. Kylian Mbappé et Neymar s'apprécient et cela se ressent sur le terrain tant leur duo est complémentaire. Et bien évidemment, Thomas Tuchel s'en réjouit.

«Ils fonctionnent super bien ensemble, ils aiment jouer ensemble»