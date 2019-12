Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'aveu de Leonardo sur le feuilleton Neymar !

Publié le 17 décembre 2019 à 17h45 par A.C. mis à jour le 17 décembre 2019 à 18h12

Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, s'est exprimé au sujet de l'été mouvementé vécu par Neymar.

Voilà plusieurs mois déjà que le mercato estival est terminé, mais personne n'a vraiment oublié l'interminable feuilleton Neymar. Ce dernier a tout fait pour quitter le Paris Saint-Germain et retrouver son ancien club du FC Barcelone, sans succès. Certains groupes de supporters ne lui ont toujours pas pardonné et en dépit de ses récents propos dans France Football , son avenir au PSG est des plus flous.

« Neymar ? Il y a eu quelque chose »