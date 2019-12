Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar justifie son choix de quitter le Barça pour le PSG !

Publié le 17 décembre 2019 à 9h15 par T.M.

A l’été 2017, le PSG frappait fort en payant la clause libératoire de Neymar, fixée à 222M€ par le FC Barcelone. Un nouveau départ pour le Brésilien sur lequel il est revenu.

Voulant s’inviter à la table des plus grands clubs européens, le PSG n’a pas hésité à sortir son chéquier pour cela. C’est ainsi qu’à l’été 2017, le club de la capitale a secoué le monde du football en payant 222M€ pour Neymar, soit le montant de sa clause libératoire au FC Barcelone. Un transfert retentissant que certains ont notamment expliqué par l’envie du Brésilien d’être le numéro 1 dans son équipe et de ne plus être dans l’ombre de Lionel Messi en Catalogne. Neymar a-t-il été animé par ces envies ? Dans un entretien accordé à France Football , la star du PSG a tenu à répondre…

« Je voulais de nouveaux objectifs »