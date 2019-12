Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar croit encore dans le projet PSG, ça se confirme

Publié le 17 décembre 2019 à 3h10 par La rédaction

Comme analysé par le10sport.com, Neymar n’a pas renoncé à l’idée de rester au PSG, quand bien même sa priorité va à un départ. Un élément le confirme aujourd’hui.

Il y a quelques jours, le10sport.com avait analysé la situation de Neymar, indiquant que le crack brésilien était aujourd’hui en position d’attente sur son avenir, avec une volonté de départ toujours affichée mais avec également une implication dans le projet parisien, auquel il n’aurait pas renoncé, d’une part parce qu’il semble croire en un grand parcours en C1 cette saison, d’autre part parce que l’épisode de l’été dernier avec son départ avorté à Barcelone, l’a incité à la prudence.

La confirmation de Leonardo