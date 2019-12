Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation de taille sur une piste de Leonardo !

Publié le 17 décembre 2019 à 1h45 par J.-G.D.

Nouvelle recrue du Bayer Leverkusen, Exequiel Palacios ne devrait pas remplacer Charles Aranguiz, annoncé dans le viseur du PSG et de l’Inter Milan.

Libre de tout contrat en juin prochain, Charles Aranguiz ne devrait pas continuer l’aventure au Bayer Leverkusen. Il ne serait pas question d’une prolongation pour l’international chilien, ce dernier pouvant ainsi négocier avec l’un de ses prétendants en janvier. Le PSG et l’Inter Milan cibleraient conjointement le profil du milieu de terrain de la formation de Bundesliga. Pourtant, l’agent d'Aranguiz écarte un possible départ de son client lors du mercato hivernal : « Il ne partira pas du Bayer Leverkusen lors du prochain mercato hivernal, en aucun cas. Il ne devrait pas non plus rester jouer en Allemagne ». Et la presse allemande confirme ses propos.

Aranguiz conservé cet hiver ?