PSG - Malaise : Pierre Ménès monte au créneau concernant la relation entre Tuchel et Cavani…

Publié le 17 décembre 2019 à 15h45 par T.M.

Pour certains, Thomas Tuchel manque de respect à Edinson Cavani en ne lui accordant qu’un faible temps de jeu. Mais pour Pierre Ménès, le problème est ailleurs…

Edinson Cavani vit des moments très compliqués depuis le début de la saison. Entre les blessures et l’explosion de Mauro Icardi, l’attaquant du PSG n’a pas énormément joué depuis le début de la saison. Toutefois, pour certains, Thomas Tuchel manquerait de respect au Matador en ne lui accordant pas toute sa confiance quand il est disponible. Un sujet qui n’a pas manqué de faire réagir Pierre Ménès. Et pour lui, le problème viendrait plutôt de Cavani et de son état physique.

« Je ne pense vraiment pas que Tuchel manque de respect à Cavani »