Foot - PSG

PSG : Ander Herrera annonce la couleur pour Dortmund

Publié le 16 décembre 2019 à 23h25 par A.D.

Ce lundi, le PSG a hérité du Borussia Dortmund lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ander Herrera s’est prononcé sur cette affiche face au BVB.