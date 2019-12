Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille sur l’avenir de Cavani !

Publié le 17 décembre 2019 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors qu’Edinson Cavani arrivera au terme de son contrat en juin prochain avec le PSG, Leonardo a fait une annonce sur l’avenir du buteur uruguayen.

Au même titre que Thiago Silva ou encore Thomas Meunier, Edinson Cavani arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain. Annoncé dans le viseur de l’Atlético de Madrid, Naples, l’Inter Miami ou encore Flamengo, le buteur uruguayen aura donc la possibilité de quitter librement le PSG à l’issue de la saison pour le club de son choix. En attendant, Leonardo a affiché ses doutes sur l’avenir de Cavani lundi au micro de La Chaine L’Equipe.

« On a besoin de tout le monde »