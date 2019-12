Foot - PSG

PSG : Ces 3 joueurs dont il faudra se méfier face au Borussia Dortmund...

Publié le 17 décembre 2019 à 6h15 par T.M.

Le tirage au sort en a décidé ainsi, le PSG affrontera le Borussia Dortmund en huitièmes de Ligue des Champions. Et les hommes de Thomas Tuchel devront être attentifs face aux Allemands.

En terminant premier de son groupe en Ligue des Champions, le PSG s’assurait d’esquiver un gros en huitième de finale. Malgré tout, une belle opposition attend le club de la capitale. En effet, en février, le PSG devra se déplacer au Signal Iduna Park pour la première manche face au Borussia Dortmund. Une rencontre qui sera particulière pour Thomas Tuchel, qui a entraîné le BVB avant le PSG. Forcémment, l’Allemand connaitra donc les grandes menaces de son adversaires.

Le PSG devra être sur ses gardes

Actuel 3ème de la Bundesliga, le Borussia Dortmund n’est pas au mieux. Toutefois, malgré un statut de favori, le PSG devra se méfier des protégés de Lucien Favre. Forcément, les regards se tournent d’abord vers le visage du BVB, Marco Reus. Enfin délesté de ses pépins physiques, l’Allemand est le leader offensif du club de la Rhur. Et il est également épaulé par la pépite dont l’Europe s’arrache Jadon Sancho. Cette saison, l’Anglais confirme tout son talent et cette rencontre face au PSG sera l’occasion de prouver ses qualités. Enfin, le club de la capitale devra être attentif à Achraf Hakimi. Prêté par le Real Madrid, le Marocain réalise une très belle saison. Latéral de formation, il sait également attaquer et a trouvé à plusieurs reprises le chemin des filets depuis le début de la saison.