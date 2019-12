Foot - PSG

PSG : Neymar envoie un message très fort à Mbappé !

Publié le 17 décembre 2019 à 23h45 par A.M.

Très complice avec Kylian Mbappé sur et en dehors du terrain, Neymar évoque sa relation avec l'attaquant français et estime que cela peut faire grandir le PSG.

Lorsqu'ils sont alignés ensemble, Kylian Mbappé et Neymar affolent toutes les défenses qui s'opposent à eux. Il faut dire qu'en plus d'être excellents individuellement, les deux joueurs s'entendent à merveille sûr et en dehors des pelouses. Un duo impressionnant qui pourrait permettre au PSG d'aller loin en Ligue des Champions si les deux hommes sont en forme au moment des grandes échéances, ce qui n'a pas encore été le cas depuis leur arrivée durant l'été 2017. Interrogé sur son amitié avec Kylian Mbappé, Neymar ne tarit pas d'éloges pour le jeune attaquant français.

«C'est une relation qui, je crois, peut aider le PSG»