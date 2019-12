Foot - PSG

PSG : Neymar affiche un souhait fort pour son avenir à Paris !

Publié le 17 décembre 2019 à 21h15 par A.M.

Invité à commenter sa situation au PSG après un été marqué par ses velléités de départ, Neymar avoue que ce serait un honneur de porter le brassard de capitaine.

Cet été, Neymar aura beaucoup fait parler de lui. En effet, le Brésilien voulait absolument quitter le PSG pour rejoindre le FC Barcelone, club qu'il avait quitté en 2017. En vain, puisque les deux clubs n'ont jamais réussi à tomber d'accord. Malgré tout, Neymar semble avoir tourné et se concentre désormais à fond sur le club de la capitale comme il l'a récemment confié. Après un début de saison poussif, la star brésilienne semble d'ailleurs avoir retrouvé son meilleur niveau comme en témoigne ses récentes prestations. D'ailleurs, le numéro 10 du PSG reconnait même que porter le brassard serait un honneur.

«Capitaine du PSG ? Ce serait un honneur»