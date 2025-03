Florent Manaudou en couple avec deux femmes, la folle aventure !

Amadou Diawara

Pour cette saison de Danse avec les Stars, Florent Manaudou fait partie des candidats. Habitué à performer avec Elsa Bois chaque semaine, le nageur aura une deuxième partenaire au prochain prime : Fauve Hautot. Et la membre du jury de DALS prépare des pas de folie pour leur chorégraphie à trois.

Double médaillé de bronze aux JO de Paris 2024 (Relais 4x100m 4 nages et 50m nage libre), Florent Manaudou participe à Danse avec les Stars cette saison. En couple avec Elsa Bois, dans l'émission et dans la vie (d'après Voici), le nageur va devoir faire équipe avec une deuxième partenaire lors du prochain prime. En effet, Fauve Hautot - membre du jury - va danser avec Florent Manaudou et Elsa Bois cette semaine.

«J'ai une petite tendance à mélanger tous les styles»

Dans une vidéo publiée par TF1, Elsa Bois a lancé un avertissement à Florent Manaudou avant leur danse à trois avec Fauve Hautot. « On va bien te réveiller. On va danser un tango argentin. Ça te plaît ! Je sais que c'est une danse que tu voulais faire depuis longtemps », a déclaré la danseuse professionnelle en répétitions.

«On t'a mis ce challenge-là d'avoir deux femmes à guider»

Alors qu'elle intègre l'équipe d'Elsa Bois et de Florent Manaudou cette semaine, Fauve Hautot a fait savoir qu'elle préparait des enchainements de folies pour leur performance. « J'ai une petite tendance à mélanger tous les styles, c'est-à-dire qu'il y aura des petites touches de sol, de trucs comme ça... Welcome to my world. (...) C'est toi qui dois me diriger tout le temps. C'est toi qui deviens le leader. Ce n'est même plus une question de technique, c'est une histoire d'écoute », a prévenu la membre du jury. « C'est pour ça je pense aussi qu'on t'a mis ce challenge-là d'avoir deux femmes à guider, tu vas devoir t'adapter », a ajouté Elsa Bois, avant que Florent Manaudou ne lâche une réponse amusante : « Déjà que je n'y arrive pas avec une, donc autant en mettre deux ! ».