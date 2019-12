Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait fixé ses conditions pour Arturo Vidal

Publié le 19 décembre 2019 à 16h00 par A.D.

En cruel manque de temps de jeu au FC Barcelone, Arturo Vidal serait dans le viseur de l’Inter. Le Barça serait prêt à céder son milieu de terrain en cas d’offre qu’il jugerait intéressante.

Le Barça ne serait pas totalement fermé à l’idée de se séparer d'Arturo Vidal. Alors qu’il ne dispose pas de suffisamment de temps de jeu, l’international chilien serait prêt à changer de cap cet hiver. Selon les informations d’ ESPN , divulguées ce mercredi, Arturo Vidal serait de plus en plus contrarié par sa situation. En apprenant qu’il occuperait le banc des remplaçants face au Real Madrid, l’ancien du Bayern et de la Juventus se serait mis en colère et aurait quitté l’entrainement. Une réaction qui en dit long… De son côté, le FC Barcelone camperait sur ses positions.

Une condition claire fixée par Valverde ?