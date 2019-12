Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un favori qui se dégagerait pour la succession de Valverde ?

Publié le 19 décembre 2019 à 16h30 par T.M.

Alors que le FC Barcelone s’activerait pour trouver le remplaçant d’Ernesto Valverde, un candidat serait actuellement en première ligne pour s’asseoir sur le banc des Blaugrana.

Encore une fois, le FC Barcelone n’a pas montré un joli visage face au Real Madrid. Cela commence à faire beaucoup depuis le début de la saison et le principal responsable semble tout trouvé : Ernesto Valverde. En Catalogne, l’entraîneur espagnol ne fait plus l’unanimité et son départ ne cesse d’être réclamé. Josep Maria Bartomeu aurait alors décidé d’agir. Selon Francesc Aguilar, le président du Barça aurait ainsi pris les choses en main afin de trouver l’entraîneur qui viendra remplacer Valverde sur le banc du Barça.

Un poste pour Koeman ?