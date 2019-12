Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait fixé un départ à 25M€ !

Publié le 20 décembre 2019 à 12h00 par La rédaction

En manque de temps de jeu, Arturo Vidal pourrait quitter le FC Barcelone lors du prochain mercato hivernal. Mais le club catalan aurait exclu un prêt du joueur chilien, privilégiant un transfert sec.

La situation d’Arturo Vidal serait de plus en plus intenable au FC Barcelone. Le Chilien manque cruellement de temps de jeu et le joueur n’a jamais caché ses envies de départ si sa situation n’évoluait pas dans le bon sens. Et son cas ne semble pas s’être arrangé puisque selon ESPN , Arturo Vidal aurait poussé une énorme colère en apprenant qu’il ne débuterait pas le match face au Real Madrid. Le milieu de terrain pourrait ainsi faire ses valises lors du prochain mercato hivernal et l’Inter serait prêt à l’accueillir.

Le Barça demanderait 25M € pour Vidal