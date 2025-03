L’OM perd un joueur, De Zerbi est coupable !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà absent pour le Classique contre le PSG avant la trêve internationale, Pierre-Emile Hojbjerg va également manquer le déplacement sur la pelouse de Reims samedi. Une perte importante pour l’OM, comme l’a confié Roberto De Zerbi en conférence de presse, qui a pris la responsabilité de la blessure de son milieu de terrain.

Si Adrien Rabiot et Ismaël Bennacer devraient être présents, l’OM devra une nouvelle fois faire sans Pierre-Emile Hojbjerg samedi pour son déplacement sur la pelouse de Reims. Une absence difficile à combler pour Roberto De Zerbi.

« On perd un des joueurs les plus importants du groupe »

« C'est difficile de remplacer Hojbjerg, il est déterminant pour l'OM. Il faut le faire avec les caractéristiques d'autres joueurs. Sans lui, on perd un des joueurs les plus importants du groupe. Kondogbia et Rongier ont fait un bon match à Paris », a déclaré l’entraîneur de l’OM ce vendredi en conférence de presse.

« Peut-être que c'est de ma faute »

Pour Roberto De Zerbi, la blessure de Pierre-Emile Hojbjerg est en partie sa faute : « On parle de tout, on analyse tout. Les causes des blessures, il faut toujours les trouver. La blessure d'Hojbjerg est arrivée parce qu'il a joué contre Lens, et là, peut-être que c'est de ma faute, je ne l’ai pas bloqué. Je n'ai pas eu la “force” de m'opposer au jugement des docteurs. »