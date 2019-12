Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Solskjaer met les choses au point pour l’avenir de Pogba !

Publié le 20 décembre 2019 à 13h00 par T.M.

Les rumeurs sont toujours aussi nombreuses concernant l’avenir de Paul Pogba à Manchester United. Face à cela, Ole Gunnar Solskjaer a voulu être très clair…

Durant le mois de janvier, le feuilleton Paul Pogba pourrait bien repartir de plus belle. S’il n’a pas rejoindre le Real Madrid durant l’été, le Français souhaiterait toujours quitter Manchester United. Un départ qui serait presque acté du côté des Red Devils. En effet, ce vendredi, le Daily Mirror assure que le staff et les joueurs de Manchester United estimeraient que Pogba aurait d’ores et déjà joué son dernier match avec les Mancuniens.

Un départ en janvier ?