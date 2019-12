Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le départ de Paul Pogba d’ores et déjà acté ?

Publié le 20 décembre 2019 à 11h30 par T.M.

Alors que le feuilleton Paul Pogba serait loin d’être terminé, du côté de Manchester United, on redouterait le pire pour le Français. Explications.

Durant l’été, Paul Pogba a finalement été retenu par Manchester United alors qu’il n’avait pas caché ses envies d’ailleurs et son souhait de rejoindre le Real Madrid. Finalement, Zinedine Zidane n’a pas pu avoir gain de cause, mais n’a toujours pas oublié son compatriote. Le feuilleton Pogba devrait à nouveau animer le mercato hivernal. Et durant le mois de janvier, le champion du monde pourrait bien faire ses valises…

Une tendance claire ?