Bixente Lizarazu : Le changement de métier !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dès sa retraite de footballeur professionnel en 2006 après une ultime pige au Bayern Munich, Bixente Lizarazu a embrassé la carrière de consultant à la radio puis à la télévision. Un changement total de profession sur lequel il s'est longuement confié. Une reconversion dont il est très fier.

En 2006, Bixente Lizarazu mettait fin à une magnifique carrière qui l'a notamment vu remporter la Coupe du monde 1998 ou encore l'Euro 2000. Mais l'ancien latéral gauche des Girondins de Bordeaux n'aura finalement pas mis longtemps à trouver sa nouvelle voie dans les médias. D'abord à la radio, avec sa propre émission, le Club Liza sur RTL, puis à la télévision. Depuis 2009, il commente les matches de l'équipe de France sur TF1. Un changement de métier qui l'enchante.

«La reconversion, c’est aussi trouver un nouveau chemin»

« La reconversion, c’est aussi trouver un nouveau chemin. Pour moi, ça a été le métier de commentateur, de consultant. J’ai fait mon petit chemin, où je suis légitime dans ce métier-là, et je suis heureux de faire ce métier-là. Je me sens utile, j’ai du plaisir à le faire, commenter la Coupe du Monde… Je commente le top, j’ai cette chance-là. Commenter l’Equipe de France, voilà, c’est mon équipe, c’est mon histoire, donc… », lâche-t-il dans le podcast Winning Minds, avant de poursuivre.

«Je ne suis pas du tout dans la nostalgie»

« Je ne suis pas du tout dans la nostalgie quand ils gagnent une Coupe du Monde ou un match important. Je suis content de vivre ça comme commentateur, je suis content d’être commentateur de la finale de la Coupe du Monde. On a commenté avec Grégoire (Margotton) la finale de 2018, et on a commenté la finale 2022… J’ai connu ça en tant que joueur, et je suis très content d’avoir connu ça aussi en tant que commentateur, même si évidemment ce n’est pas aussi puissant qu’en tant que joueur. Mais tu fais partie et l’aventure et de l’histoire », ajoute Bixente Lizarazu.