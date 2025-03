OM : Incroyable, Eyraud prêt à «en venir aux mains» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2018, lors de son épopée en Europa League, l'OM avait réussi à valider son ticket pour la finale en éliminant Salzbourg. Une rencontre face à Autrichien qui était bouillante sur et en dehors du terrain. En effet, dans les tribunes, la tension était montée, au point où Jacques-Henri Eyraud, alors président de l'OM, était prêt à se battre.

Nommé président de l'OM au moment du rachat de Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud sera resté plus de 4 ans à ce poste. Il en a donc connu des histoires à la tête du club phocéen. Et dans un entretien accordé à Carré, JHE a livré quelques unes de ses anecdotes. Il a notamment été d'une rencontre face à Salzbourg en 2018 où ça a failli déraper.

« On n’a pas été loin d’en venir aux mains »

« A Salzbourg, ce n'était pas triste non plus. Ils nous avaient mis en bas de la tribune. On était coincé entre des supporters autrichiens qui n’étaient pas très agréables. On n’a pas été loin d’en venir aux mains d’ailleurs. Ah oui », a d'abord expliqué Jacques-Henri Eyraud sur cette rencontre de l'OM à Salzbourg.

« Je suis ressorti en larmes »

L'ex-président de l'OM a ensuite confié : « Je suis ressorti en larmes. Pas parce que j’aurais voulu en venir aux mains, mais parce que l’émotion extraordinaire du sport, la puissance du sport en tant que fabrique du sport est incomparable ».