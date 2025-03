Algérie : Pascal Praud a menti, voilà la preuve !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sur le plateau de son émission, Pascal Praud n'a pas hésité à accuser Himad Abdelli d'avoir simulé une blessure afin que plusieurs joueurs puissent profiter d'une pause en plein match pour rompre le ramadan. Cependant, le joueur d'Angers a fermement démenti ces accusations, rappelant même que sa blessure, bien réelle, le prive du rassemblement avec la sélection algérienne.

Samedi, la victoire de l'AS Monaco sur la pelouse d'Angers (2-0) a été reléguée au second plan par une polémique concernant le ramadan. En effet, suite à la blessure d'Himad Abdelli, une pause de quelques minutes a été accordée afin que le joueurs concernés puissent rompre le jeûne. Un scandale selon Pascal Praud qui estime que le capitaine du SCO a simulé sa blessure.

Praud accuse Abdelli de simuler

« Le dénommé Abdelli, qui est à terre là, se blesse tout seul… Et on n’a pas l’impression qu’il se blesse ! Je n’accuse personne, mais manifestement, tout ça est organisé derrière le dos de la Ligue avec pourquoi pas un joueur et des délégués complices. Le joueur qui fait fausse blessure et Angers, c’est sanction. Là, ça ne rigole pas. On va voir ce qu’il va se passer », dénonce-t-il sur le plateau de L'Heure des Pros sur CNews.

Abdelli répond !

Cependant, Himad Abdelli a tenu à réagir à cette accusation en assurant qu'il était réellement blessé. Pour preuve, le joueur du SCO, convoqué par Vladimir Petkovic avec l'Algérie, a du déclarer forfait pour ce rassemblement. « Tellement fait exprès ma blessure, que je ne peux rejoindre et jouer pour ma sélection nationale ! A bon entendeur », écrit Abdelli en dans sa story Instagram.