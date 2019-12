Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de Leonardo fixée à 80M€ ?

Publié le 20 décembre 2019 à 18h15 par La rédaction

L’Inter ne fermerait pas la porte à un départ de Milan Skriniar surveillé par le PSG. Et le club milanais demanderait près de 80M € pour laisser filer son défenseur.

Disputer la totalité des matchs de l’Inter ne garantirait pas un avenir certain au sein de ce club. Milan Skriniar est l’un des hommes forts d’Antonio Conte et a disputé la totalité des rencontres depuis le début de la saison. Toutefois, Tuttosport annonce ce vendredi que l’Inter n’exclurait pas de se séparer du défenseur slovaque en raison de ces dernières prestations en demi-teinte. Une bonne nouvelle pour le PSGqui aurait pensé à Milan Skriniar pour prendre la succession de Thaigo Silva, mais aussi pour le FC Barcelone, le Real Madrid et Manchester City eux aussi intéressés par le joueur.

80M € pour libérer Skriniar